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إزالة 25 حالة تعد على الأرض الزراعية في أسيوط

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مصراوي Masrawy

إزالة 25 حالة تعد على الأرض الزراعية في أسيوط

12:37 م الأحد 01 أكتوبر 2017

إزالة 25 حالة تعد على الأرض الزراعية في أسيوط

إزالة 25 حالة تعد على الأرض الزراعية

أسيوط - أسامة صديق:

أزالت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الغنايم، اليوم الأحد، 25 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالإضافة إلى تحرير 29 محضرًا تموينيًا وتوزيع حوالي 29 ألف و450 أسطوانة خلال 15 يوم، صرح بذلك محمد فهمي، رئيس مركز ومدينة الغنايم بأسيوط.

وأشار فهمي، إلى استمرار حملات الإزالة على مستوى المركز، حيث تم رصد التعديات على أراضي الدولة، منوهًا أن الوحدة المحلية هي الجهة الوحيدة المنوطة بدراسة حالات تقنين التعديات، بناء على قرار المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، مشيرًا إلى دراسة إجراءات التقنين طبقًا للضوابط من عدمه، مؤكدًا اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه أي شخص يدّعي أنه قام بتقنين أوضاعه.

وأوضح رئيس المدينة، أنه تم إزالة 9 حالات تعد على أراضي زراعية و6 حالات تنظيم بالإضافة إلى 10 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة.

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