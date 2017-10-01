إحالة 6 أطباء و12 إداريا بوحدة صحية في المنوفية للتحقيق
إحالة 6 أطباء و12 إداريا بوحدة صحية في المنوفية للتحقيق
12:33 م الأحد 01 أكتوبر 2017
محافظة المنوفية
المنوفية- مروة فاضل:
قرر المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، إحالة 6 أطباء و12 إداريا بالوحدة الصحية بقرية العراقية للتحقيق.
جاء ذلك عقب مرور فرق الإشراف والمتابعة، حيث تبين قيام 3 أطباء و4 إداريين بترك العمل دون توقيع الانصراف، وبالاطلاع على سجل الحضور والانصراف قيام 8 من العاملين بالتوقيع قبل مواعيد العمل الرسمية ولاحظ غياب 3 أطباء أسنان.
وأكد بيومي، استمرار المتابعة من أجل تقديم خدمات بأعلى كفاءة للمواطن.
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