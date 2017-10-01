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إحالة 6 أطباء و12 إداريا بوحدة صحية في المنوفية للتحقيق

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مصراوي Masrawy

إحالة 6 أطباء و12 إداريا بوحدة صحية في المنوفية للتحقيق

12:33 م الأحد 01 أكتوبر 2017

إحالة 6 أطباء و12 إداريا بوحدة صحية في المنوفية للتحقيق

محافظة المنوفية

المنوفية- مروة فاضل:

قرر المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، إحالة 6 أطباء و12 إداريا بالوحدة الصحية بقرية العراقية للتحقيق.

جاء ذلك عقب مرور فرق الإشراف والمتابعة، حيث تبين قيام 3 أطباء و4 إداريين بترك العمل دون توقيع الانصراف، وبالاطلاع على سجل الحضور والانصراف قيام 8 من العاملين بالتوقيع قبل مواعيد العمل الرسمية ولاحظ غياب 3 أطباء أسنان.

وأكد بيومي، استمرار المتابعة من أجل تقديم خدمات بأعلى كفاءة للمواطن.

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مصراوي Masrawy

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