إحالة 6 أطباء و12 إداريا بوحدة صحية في المنوفية للتحقيق

المنوفية- مروة فاضل:

قرر المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، إحالة 6 أطباء و12 إداريا بالوحدة الصحية بقرية العراقية للتحقيق.

جاء ذلك عقب مرور فرق الإشراف والمتابعة، حيث تبين قيام 3 أطباء و4 إداريين بترك العمل دون توقيع الانصراف، وبالاطلاع على سجل الحضور والانصراف قيام 8 من العاملين بالتوقيع قبل مواعيد العمل الرسمية ولاحظ غياب 3 أطباء أسنان.

وأكد بيومي، استمرار المتابعة من أجل تقديم خدمات بأعلى كفاءة للمواطن.