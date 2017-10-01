تخصيص قطعة أرض أملاك دولة لبناء دار للمسنين بالمنوفية
تخصيص قطعة أرض أملاك دولة لبناء دار للمسنين بالمنوفية
12:30 م الأحد 01 أكتوبر 2017
محافظة المنوفية
المنوفية - مروة فاضل:
قال المهندس هشام بيومي، رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، إنه تم التنسيق لتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لإنشاء دار للمسنين في المدينة.
وأشار بيومي، إلى أن أحد رجل أعمال بالمدينة، تكفل ببناء الدار عند الاتفاق على قطة الأرض وموافقة المحافظ.
وأضاف، أنه خاطب مديري دار المسنين بمركز السادات وبركة السبع لإرسال أي حالات تحتاج إلى عناية، مؤكدًا توافر الأماكن للاهتمام بالمسلمين.
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