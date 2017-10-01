موانئ بورسعيد تستقبل 26 سفينة حاويات وبضائع

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، استقبال 26 سفينة.

وأشارت في بيان لها إلى ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات وخروج 4 سفن وموجود على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 4 سفن وموجود على الأرصفة سفينة، بينما يتواجد على أرصفة الميناء 3 سفن بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة.

وأضاف على أنه جاري تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.