موانئ بورسعيد تستقبل 26 سفينة حاويات وبضائع
موانئ بورسعيد تستقبل 26 سفينة حاويات وبضائع
12:27 م الأحد 01 أكتوبر 2017
موانئ بورسعيد
بورسعيد - طارق الرفاعي:
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، استقبال 26 سفينة.
وأشارت في بيان لها إلى ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات وخروج 4 سفن وموجود على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 4 سفن وموجود على الأرصفة سفينة، بينما يتواجد على أرصفة الميناء 3 سفن بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة.
وأضاف على أنه جاري تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
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