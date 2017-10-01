بالصور.. وكيل "تعليم بني سويف" تجري زيارة مفاجئة لعدد من المدارس

إحالة عدد من العاملين في المنوفية للتحقيق (صور)

بني سويف ــ أحمد كامل:

تفقدت سهام يوسف عبدالله، وكيل مديرية التربية والتعليم في بني سويف، اليوم الأحد، في زيارة مفاجئة مدرسة الزرابي الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة بني سويف التعليمية، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية من تسليم الكتب، وانتظام حضور الطلاب وكثافتهم داخل الفصول.

وطالبت وكيل مديرية التربية والتعليم في بني سويف، بتفعيل معمل العلوم بالمدرسة وصيانته وضرورة استغلال الفراغات الموجودة بالمدرسة لتقليل كثافة الفصول، لارتفاع نسبة كثافة الطلاب داخل الفصول.

كما طالبت وكيل المديرية بتنفيذ الأمر الإداري الخاص بإغلاق باب المدرسة بعد بداية اليوم الدراسي، وعدم السماح بدخول إلا من لهم حق الدخول من المسئولين بعد التأكد من شخصيتهم قائلة: " تأكدوا من شخصية أي زائر للمدرسة سواء من المسؤولين أو أولياء الأمور".

وأكدت عدم استقبال أولياء الأمور قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وعدم التعاون مع أي هيئة أو جمعية لإجراء نشاط أو ندوات أو دخول أي شخص للمدرسة لعمل لقاءات، إلا بعد الرجوع لمدير عام الإدارة، لصالح العملية التعليمية.