إحالة عدد من العاملين في المنوفية للتحقيق (صور)

بالصور.. وكيل "تعليم بني سويف" تجري زيارة مفاجئة لعدد من المدارس

المنوفية - مروة فاضل:

قرر الدكتور ماهر عثمان، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، إحالة مدير الرعاية الأساسية بإدراة تلا إلى الشئون القانونية للتحقيق.

جاء ذلك عقب مرور وكيل وزارة الصحة على الوحدة الصحية بكمشيش، ووجدها مغلقة، كما تفقد مستشفى الشهداء المركزي والأقسام الداخلية والعناية المركزة بالمستشفى، للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومتابعة حسن سير العمل والاطمئنان على المرضى.

وأصدر عثمان تعليماته لمدير المستشفى، ومدير مكافحة العدوى بالاجتماع بالمديرية، لبحث ومناقشة أوجه القصور والعمل على حلها.

كما قرر وكيل وزارة الصحة، إحالة 2 من العاملين بمستشفى حميات شبين الكوم للتحقيق بالشئون القانونية لتقصيرهم في العمل عقب زيارة مفاجئة للمستشفى.