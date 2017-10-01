"بلح باللوبيا".. تعرف على "العاشورة" على الطريقة النوبية

كتب - هشام عواض:

ترتبط المناسبات الدينية والاجتماعية لدى المصريين بالطعام، ومنها الاحتفال بيوم عاشوراء بإعداد أكلة "عاشورة" المكونة من القمح والحليب، أما في النوبة فالأمر مختلف، حيث يتم إعداد "عاشورة" بمكونات مختلفة تمامًا وهي اللوبيا والبلح.

قالت "فاطمة محمد"، وهي ربة منزل تنتمى لأهالي النوبة، إن لدى النوبيين عادة قديمة متوارثة وهي إعداد أكلة "عاشورة" المميزة، والتي تسمى باللغة النوبية باللهجة الكنزية "magly"، وتعد من البلح المطحون واللوبيا ويكون لونها أحمر.

أضافت "فاطمة"، أن هناك عدة مراحل لإعداد عاشورة هذه، وذلك بتخزين البلح من قبل في أواني فخارية بطريقة خاصة لحين استخدامه، ثم يستخرج البلح ليلة عاشوراء وينظف جيدًا وينزع منه النواة، ويطحن حتى يصير "بودرة" .

المكونات:

- بلح بودرة

- لوبيا مسلوقة

- أعشاب حلف البر

التحضير:

- يضاف البلح مع الماء وحلف البر على نار هادئة.

- يضاف للمكون اللوبيا المسلوقة مع التقليب المستمر.

- يترك المزيج لمدة 5 ساعات على النار.

وتقدم "magly" سواء ساخنة أو باردة، وتؤكل بمفردها أو بجانب أكلات أخرى، ويتم تبادلها مع الجيران وتقدم للأقارب وزوار البيت.