منذ الثمانينيات وحتى الآن.. 9 سيارات لا تزال مشهورة في السوق العالمي

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كثيرا ما حظيت بعض الموديلات الخاصة من السيارات بشعبية واسعة على مستوى العالم، ساعدتها على أن تظل محافظة على مكانتها في الأسواق العالمية، وعلى الرغم من مرور سنوات طويلة وظهور موديلات أحدث، فإن ذلك لم يمنع الجمهور من استخدامها رغم تواضع إمكاناتها أو أن التحديثات التي أضافتها لها الشركات العالمية كانت السبب الرئيسي في استمرار الإقبال عليها.

وفي هذا السياق استعرض موقع "أوتو بلوج" مجموعة من أهم السيارات التي ظهرت في الثمانينيات ولا تزال تحظى باحترام الجمهور..

1- ألفا روميو سبايدر

تم إنتاجها لأول مرة في 1966، إلا أنها لم تعرف النجاح الجماهيري الكبير إلا بعد ظهورها ضمن أحد الأفلام الأمريكية في عام 1981، وينظر إليها على أنها واحدة من السيارات التي تمثل أيقونة الرومانسية في هذا الجيل، ولا تزال تلقى نفس الإعجاب خلال الفترة الحالية.

2- BMW M3

بدأت الشركة الألمانية العملاقة في بناء فئة "M" الشهيرة في ثمانينيات القرن الماضي، مدعمة بالعديد من المميزات التقنية الرياضية التي لا تزال تمثل إحدى سماتها المميزة في الوقت الحالي، خاصة أن "BMW" حرصت منذ تلك الفترة على أن تعلي من التقنيات الرياضية في "M3" لتتمكن من التفوق على الفئة الثالثة صاحبة الذراع الطولى في مبيعات الشركة البافارية في تلك الفترة.

3- شيفروليه Z28

بدأ التفكير في إنتاجها خلال الثمانينيات ولكنها عانت على مستوى الانبعاثات والاستهلاك الاقتصادي للوقود مع العديد من الموديلات الأخرى، غير أن تلك العيوب لم تقف في طريقها نحو الحصول على شعبية كبيرة على مستوى الجماهير في العديد من الأسواق العالمية.

4- نيسان 280ZX

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تمثل بداية النجاح الضخم الذي تحققه الشركة اليابانية في الوقت الحالي، فهي أول سيارة تستطيع جذب الجمهور إلى صناعة السيارات في اليابان بشكل عام، لا سيما أن تلك الفترة لم تكن اليابان ذات وجود قوي على مستوى صناعة السيارات في العالم.

5- فيراري 308 GTB

تعد واحدة من أوائل الموديلات التي اعتمدت على 12 سلندرا، ما مثل قوة كبيرة للمحرك الخاص بالسيارة، والتي ظهرت لأول مرة في السبعينيات، بعد نجاح قوي للعديد من الموديلات التي أنتجتها الشركة في الستينيات والخمسينيات.

6- فورد موستانج

ظهرت لأول مرة عام 1979، ولاقت نجاحًا كبيرًا أهلها لأن تكون ضمن الإصدارات التي لا تزال تعتمد عليها الشركة الأمريكية في الوقت الحالي، خاصة أنها تدعم بمجموعة من الإمكانات الرياضية بشكل مستمر، جعلها تبدو كأنها واحدة من أهم السيارات في العالم.

7.8.9- مرسيدس 450 و380 و560

تمثل الموديلات الثلاثة بداية انطلاقة قوية للشركة الألمانية العملاقة، لا سيما في العديد من الأسواق العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة، التي اشتهرت بحب جمهورها للإصدارات القوية ذات القدرة الضخمة على التحكم والسرعات العالية.