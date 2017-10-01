300 جنيه توقع بتشكيل الشرطة المزيف في حلوان

كتب فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، 3 عاطلين عقب استيلائهم على مبلغ مالي من سائق تحت تهديد السلاح بحلوان.

تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من "أحمد.ع"، 35 سنة، سائق، ومقيم مجاورة 22 مجموعة 8 عمارة 6 ـ دائرة قسم شرطة 15 مايو، بأنه حال سيرة بدائرة القسم استوقفه 3 أشخاص " أدلى بأوصافهما التقريبية" وبحوزة أحدهما طبنجة قاموا بالاستيلاء منه على مبلغ مالي 300 جنيه عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة، وفروا هاربين.

وبتتبع خط سير هروب الجناة ومن خلال ما أدلى به المجني عليه من أوصاف تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطهم، وتبين أنهم كل من "تامر.أ"، 32 سنة، عاطل، و"محمد.ص"، 31 سنة، عاطل، و"محمد.أ"، 17 سنة، عاطل، وبحوزتهم طبنجة صوت، و6 طلقات صوت، المبلغ المالي المستولى عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

بعرض المتهمين على المجني عليه تعرف عليهم واتهمهم بالسرقة بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق وجاري تطوير مناقشتهم عما ارتكبوه من حوادث أخرى.