ضبط شخصين شرعا في سرقة توك توك بالإكراه بشارع فيصل

كتب - محمد شعبان:

أحبطت دورية أمنية، محاولة عاطل وطالب لسرقة توك توك من مالكه بالإكراه بشارع فيصل.

البداية أثناء مرور دورية لتفقد الحالة الأمنية بالشارع، شاهدوا شخصين أثناء استيقافهما توك توك، وتهديد مالكه بمطواة، وشروعهما في سرقته، ولاذا بالفرار فور اقتراب القوات.

وأمكن ضبط المتهمين عقب مطاردتهما بالشارع وهما "أحمد.ه"، 29 سنة، عاطل، و"باسم.ه"، 25 سنة، طالب، وبحوزتهما مطواة وكتر.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.