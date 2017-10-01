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تجديد حبس عاطلين ضبط بحوزتهما 207 تذكرة هروين في إمبابة

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مصراوي Masrawy

تجديد حبس عاطلين ضبط بحوزتهما 207 تذكرة هروين في إمبابة

12:18 م الأحد 01 أكتوبر 2017

تجديد حبس عاطلين ضبط بحوزتهما 207 تذكرة هروين في إمبابة

أرشيفية

كتب -صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، اليوم الأحد، تجديد حبس عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزتهما 207 تذكرة هروين بقصد الاتجار فيه بمنطقة إمبابة.

البداية عندما وردت معلومات لقسم شرطة إمبابة تفيد قيام عاطلين بمزاولة نشاطهما الإجرامي والاتجار في المواد المخدرة "الهيروين"، وعلى الفور قام ضباط القسم بعمل التحريات اللازمة التي ثبت من خلالها صحة المعلومات الواردة.

وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين: "أ. م"، 33 سنة، عاطل، و "أ. ش"، 30 سنة، عاطل، وبحوزتهما 207 تذاكر لمادة تشبه مسحوق الهيروين المخدر وزنت 104 جرامات، ومبلغ 770 جنيهًا وهاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

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