الشرطة الإسبانية تقتحم مركز الاقتراع المقرر أن يصوت فيه رئيس إقليم كتالونيا

مدريد - (أ ش أ):

اقتحمت الشرطة الإسبانية اليوم الأحد مركز الاقتراع المقرر أن يصوت فيه رئيس إقليم كتالونيا كارليس بيجديمونت في الاستفتاء حول انفصال الإقليم عن البلاد.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الاشتباكات مازالت مستمرة بين قوات مكافحة الشغب والمواطنين المحتشدين أمام مراكز الاقتراع في الإقليم للإدلاء بأصواتهم في هذا الاستفتاء الذي تعتبره الحكومة في مدريد غير شرعي.

وقالت الشبكة إن هذا الاستفتاء يعد واحدا من أسوأ الأزمات الدستورية التي تتعرض لها إسبانيا منذ عشرات السنين، مشيرة إلى أن هناك مخاوف من اندلاع أعمال عنف في الشوارع بين المؤيدين والمعارضين للاستفتاء.