مد فترة تلقي موضوعات مسابقة مؤتمر "معًا لمصر" لـ 15 أكتوبر

كتبت- ندى الخولي:

أعلن اللواء مـحمد كمال الدالي، محـافظ الجيزة، أنه تم مد فترة تـلقي موضوعات مسابقة مؤتمر "معاً لمصر" لطلاب المرحلة الثانوية لـ15 أكتوبر الجاري، استجابة للطلاب بمشاركة أكبر عدد ممكن في المسابقة والدخول في فرص الحصول على الجوائز خلال المؤتمر الذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع مؤسسة الحاجة حفيظة النواوي للخدمات الاجتماعية يومي 22،21 أكتوبر.

وقال الدالي، إن المحافظة نجحت بالتعاون مع المؤسسة وبعض الشركات الخاصة لزيادة الهدايا العينية التي سيتم تقديمها للطلاب الفائزين في أفضل موضوع تعبير حيث تشمل الهدايا المقدمة 8 أرباع جنية ذهب و30 رحلة لمدينة شرم الشيخ و4 عمرات للأراضي المقدسه لأمهات الطلبة والطالبات الفائزين وعدد من الأجهزة الكهربائية المختلفة.

وأضاف الدالي، في تصريحات صحفية، أن المحافظة تهتم بصفة خاصة بالفئة العمرية من طلاب المرحلة الثانوية للمدارس باعتبارهم رجال الغد ومن سيحملون رايه المستقبل ومن حقوقهم علينا أن نضعهم على الطريق الصحيح ونعظم لديهم قيمة الانتماء الوطني والتسامح ونبذ العنف والتعصب والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم فى العديد من المجالات خاصة التعليم.

وأكد المحافظ، أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالشباب وعقد مؤتمر لهم يعد منهج يجب أن نسير عليه ونبراسًا نهتدى به.

ولفت الدالي، إلى أن هذا المؤتمر يعد الثاني الذي تنظمه المحافظة مع مؤسسة حفيظة النواوى للخدمات الاجتماعية بعد المؤتمر الأول الذي عقد في مارس الماضي بقاعة سيد درويش بأكاديمية الفنون بالعمرانية.

وأكد أن المؤتمر الثاني سيشهد حضور كبير من شباب المحافظات يصل إلى 1000 شاب وفتاة ومشاركة عدد من الساده الوزراء والمحافظين والمسئولين ورموز المجتمع ورجال الإعلام والمؤسسات الدينية ورجال الثقافة والفن والمبدعين.