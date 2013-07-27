فتح شارع البحر بمدينة طنطا وعودة الحياة لطبيعتها بعد انصراف المتظاهرين

عادت الحياة لطبيعتها فى مدينة طنطا بعد انصراف المتظاهرين عقب صلاة الفجر، كما تم فتح شارع البحر الرئيسى بعد إغلاقه عقب صلاة الجمعة أمس الجمعة، بسبب كثرة الحشود التى توافدت أمام ديوان عام محافظة الغربية دعماً للجيش ورفضاً للإرهاب، حيث انصرف جميع المتظاهرين بعد أن شارك العديد منهم فى سحور جماعى فى الجزيرة الوسطى، وصلوا الفجر، وبعدها خلت الشوارع من الزحام والتكدسات.

كانت مدينة طنطا قد شهدت حالة من الانتفاضة والمسيرات الجماهيرية الحاشدة استجابة لدعوة الفريق السيسى، لدعم الجيش ورفض الإرهاب، أمس الجمعة، بمشاركة الآلاف من القوى والحركات الثورية والشبابية وتنسيقية 30 يونيو بالغربية فى المسيرات الحاشدة التى انطلقت فى شوارع طنطا الرئيسية بمشاركة العديد من الأحزاب والحركات السياسية والشعبية.