مصرع شخصين وإصابة آخر في تصادم أتوبيس وسيارة بشرم الشيخ

أ. ش. أ

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب آخر في حادث تصادم سيارة أتوبيس شرق الدلتا، مع سيارة ملاكي على بعد 50 كيلو متر من مدينة شرم الشيخ.

وتلقى اللواء صبري الجمال مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا يفيد بوقوع تصادم بين أتوبيس شرم الدلتا، وسيارة ملاكي، أسفر عن تفحم جثة الشخصين اللذين كان بداخل السيارة الملاكي نتيجة احتراق السيارة الملاكي والأتوبيس.

وقال شهود عيان، إن الأتوبيس دهس السيارة الملاكي ما أدى لاحتراق السيارة الملاكي والأتوبيس بالكامل، مشيرًا إلى أنه سارع ركاب الأتوبيس للنزول والقفز من نوافذ وأبواب الأتوبيس أثناء اشتعال النيران بالأتوبيس.

وقال محمد سعودي مدير مرفق الإسعاف بجنوب سيناء، إن الجثتين لم يتم التعرف على هويتهما نتيجة احتراق السيارة وتفحم الجثتين.

وانتقلت قوات الدفاع المدني والمطافئ لإطفاء حريق الأتوبيس والملاكي ورفعه عن الطريق.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.