أخبار عاجلة

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مصرع شخصين وإصابة آخر في تصادم أتوبيس وسيارة بشرم الشيخ

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصرع شخصين وإصابة آخر في تصادم أتوبيس وسيارة بشرم الشيخ

12:13 م الأحد 01 أكتوبر 2017

مصرع شخصين وإصابة آخر في تصادم أتوبيس وسيارة بشرم الشيخ

أرشيفية

أ. ش. أ

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب آخر في حادث تصادم سيارة أتوبيس شرق الدلتا، مع سيارة ملاكي على بعد 50 كيلو متر من مدينة شرم الشيخ.

وتلقى اللواء صبري الجمال مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا يفيد بوقوع تصادم بين أتوبيس شرم الدلتا، وسيارة ملاكي، أسفر عن تفحم جثة الشخصين اللذين كان بداخل السيارة الملاكي نتيجة احتراق السيارة الملاكي والأتوبيس.

وقال شهود عيان، إن الأتوبيس دهس السيارة الملاكي ما أدى لاحتراق السيارة الملاكي والأتوبيس بالكامل، مشيرًا إلى أنه سارع ركاب الأتوبيس للنزول والقفز من نوافذ وأبواب الأتوبيس أثناء اشتعال النيران بالأتوبيس.

وقال محمد سعودي مدير مرفق الإسعاف بجنوب سيناء، إن الجثتين لم يتم التعرف على هويتهما نتيجة احتراق السيارة وتفحم الجثتين.

وانتقلت قوات الدفاع المدني والمطافئ لإطفاء حريق الأتوبيس والملاكي ورفعه عن الطريق.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إصابة ٥ أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكى بقليوب

    أخبار

  • بالصور.. جامعة المنصورة تشارك في مؤتمر ملتقى الأديان بشرم الشيخ

    أخبار

  • مصرع سائق في تصادم بين سيارتي نقل بالبحيرة

    أخبار

  • مصرع شخص أسفل عجلات سيارة "ترحيلات" في الشرقية

    أخبار

إعلان

a32ecd0848.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ