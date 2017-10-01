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ما تحتاج معرفته عن "حمى الضنك" وكيفية الوقاية منها

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مصراوي Masrawy

ما تحتاج معرفته عن "حمى الضنك" وكيفية الوقاية منها

11:58 ص الأحد 01 أكتوبر 2017

ما تحتاج معرفته عن "حمى الضنك" وكيفية الوقاية منها

كتب- أحمد عصام روّاي:

ظهرت في محافظات البحر الأحمر والقصير وقنا الكثير من الحالات المصابة بحمى الضنك.

ويتسبب في تلك الحمى فيروس "الضنك" الذي يُنقل عبر لدغات البعوض.

وتتراوح مدة احتضان المرض من 3 إلى 14 يوم، التي يعاني فيها المريض من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا مثل ارتفاع درجة الحرارة والصداع والقيء وألم العضلات والمفاصل واحمرار الجلد في مناطق مختلفة.

وقد تتطور تلك الأعراض، فتؤدي إلى نزيف في بعض الحالات التي تعاني من ضعف المناعة ونقص في الصفائح الدموية.

ولا يعد المرض خطيرًا، إذ يُشفى أغلب المرضى بعد 7 أيام من الإصابة.

وعن كيفية الوقاية من حمى الضنك، فقال الدكتور  خالد أبو شنب -أستاذ الميكروبيولوجيا والمناعة في كلية الصيدلة بجامعة عين شمس- "يجب علينا حماية أنفسنا من لدغات البعوض، ومحاولات القضاء عليه أو تقليل أعداده، وتغطية مسطحات المياه العذبة ومخازنها التي تتكاثر فيها أنواع البعوض الناقلة للفيروس".

وحذر الدكتور "خالد" من التعامل بشكل مباشر مع المرضى، وأكد على أهمية عزل المرضى حتى تنتهي الأعراض.

وعن العلاج فذكر موقع "WebMed" أن فيروس الضنك يجب التعامل معه باهتمام من أجل ضمان الشفاء العاجل، ومن أهم ما يجب على المريض الالتزام به هو شرب ما يكفي من السوائل واستخدام الأدوية الخافضة للحرارة مع الراحة التامة.

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