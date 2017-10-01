التعليم العالي: انضمام مدينة "العلوم الإلكترونية" لعضوية منظمة WTA

كتبت-داليا شبل:

أعلن الدكتور هشام الديب، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات عن انضمام مدينة العلوم للبحوث الإلكترونية التابعة للمعهد لعضوية منظمة World Technopolis Association.

وأشار الديب، إلى أن المعهد تقدم بطلب انضمام مدينة العلوم للبحوث الإلكترونية لعضوية المنظمة حرصًا من المعهد على تأسيس مدينة العلوم على قواعد وأسس عالمية، جاء ذلك خلال زيارته للمنظمة خلال شهر سبتمبر الماضي لعقد اجتماع مع المجلس التنفيذي للمنظمة ومناقشة سبل انضمام مدينة العلوم للبحوث الإلكترونية إلى "WTA"، التي انتهت بقبول عضوية المدينة بها.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، -في بيان لها الأحد، أن تلك الخطوة جاءت في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة التعاون مع المؤسسات الدولية العالمية فى مجال العلوم والتكنولوجيا للاستفادة من الخبرات الدولية فى مجال المشروعات البحثية.

يشار إلى أن هذه المنظمة هي جهة غير حكومية تم إنشاؤها فى عام 1998 بهدف ربط العلم والتكنولوجيا بالتنمية الإقليمية، وتضم المنظمة حاليًا حوالى 102 عضوًا من 47 دولة من جميع أنحاء العالم، منها مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب بالإسكندرية.