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طوارئ بالأقصر لمنع وصول «حمى الضنك» المنتشرة بالبحر الأحمر

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طوارئ بالأقصر لمنع وصول «حمى الضنك» المنتشرة بالبحر الأحمر طوارئ بالأقصر لمنع وصول «حمى الضنك» المنتشرة بالبحر الأحمر

التحرير

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أعلنت مديرية الصحة بالأقصر، عن رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، لمنع وصول حمى الضنك بالمحافظة، بعد انتشارها بمحافظة البحر الأحمر.

وقال الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر: إن "المديرية اتخذت كافة الإجراءات الوقائية الخاصة لمنع وصول العدوى، بالإضافة إلى تزويد كافة المستشفيات والوحدات الصحية بالمحاليل والأدوية اللازمة لذلك".

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وأكد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، خلو المحافظة من المرض، وعدم استقبال المستشفيات أية حالات حتى الآن تدل على وجوده، مشيرًا إلى إطلاق حملات مكثفة بجميع المراكز المدن والقرى على مستوى المحافظة لمكافحة الناموس والباعوض الناقل للمرض.

كانت قد شهدت مدينة القصير بالبحر الأحمر، أمس السبت، تظاهرات لمئات المواطنين، للإعلان عن غضبهم من انتشار حمى الضنك، بعد إصابة العديد من الأهالي بها.

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التحرير

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