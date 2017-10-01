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المشدد 7سنوات لعاطل متهم بالإتجار في الحشيش بالجيزة

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مصراوي Masrawy

المشدد 7سنوات لعاطل متهم بالإتجار في الحشيش بالجيزة

12:05 م الأحد 01 أكتوبر 2017

المشدد 7سنوات لعاطل متهم بالإتجار في الحشيش بالجيزة

كتب -صابر المحلاوي:
عاقبت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بالإتجار في الحشيش بمنطقة الجيزة.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم صيام عبدالراضي، 33 سنة، إلى محكمة الجنايات في القضية التي حملت رقم 4452 لعام 2017جنايات الجيزة، بعد أن وجهت إليه تهمة إحراز كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار.

كانت معلومات قد وردت لمباحث قسم شرطة الجيزة، تفيد قيام المتهم بالإتجار في المواد المخدرة، وبالانتقال إلى محل سكنه وتفتيشه عثر بداخله على 50 قطعة من جوهر الحشيش، تم اقتياده لقسم الشرطة وبمواجهته اعترف بالتهمة المنسوبة إليه فتحرر محضر بالواقعة.

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