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"غُرز شاي وإعلانات مخالفة وعربات فول".. حملة لإزالة إشغالات أكتوبر (صور)

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مصراوي Masrawy

"غُرز شاي وإعلانات مخالفة وعربات فول".. حملة لإزالة إشغالات أكتوبر (صور)

12:04 م الأحد 01 أكتوبر 2017

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ننشر التشكيل الجديد لدوائر الجنايات بمحكمة شمال القاهرة

الألبوم التالى

ننشر التشكيل الجديد لدوائر الجنايات بمحكمة شمال القاهرة

كتب - محمد شعبان:

شنَّت أجهزة الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، حملة مكبرة لإزالة التعديات ورفع كافة الإشغالات بمدينة السادس من أكتوبر.

وشملت الحملة التي قادها اللواء مصطفى عصام، حكمدار الجيزة، والعميد ياسر شعير، رئيس مباحث شرطة المرافق بالجيزة، ميداني الحُصري وليلة القدر.

وتمكنت الحملة بمشاركة الرائد محمد حسين، رئيس مباحث مرافق أكتوبر، من رفع 133 إعلان بدون ترخيص، 4 عربات فول، و9 عربات خشب، وإزالة 4 "غرز شاي"، واستاندات إطارات السيارات.

كما تم ضبط قضيتي إتجار في المخدرات، وقضية سلاح أبيض، وتنفيذ 4 أحكام قضائية، علاوة على حجز 15 سيارة، وضبط 120 توك توك مخالف.

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