نائب رئيس الدلتا للسياحة: مشاركة الملايين أمس دليل الثقة بـ"السيسى"

أكد أشرف السعيد صحصاح، نائب رئيس غرفة الدلتا للسياحة، عضو الاتحاد العام، أن غرفة الدلتا فوضت الفريق أول عبدالفتاح السيسى فى حربه على الإرهاب.

وأضاف صحصاح، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن استجابة الملايين للسيسى دليل على ثقة الشعب به، ودليل على ثقة السيسى بشعب مصر لأن من خرج بالأمس أعاد للأذهان ثورة 30 يونيو بل أن الأعداد زادت عن الأعداد التى كانت فى 30 يونيو.

وأشار، إلى أن السيسى قائد ذكى هو يعلم أنه لا يحتاج لتفويض، ولكنه أراد من ندائه للشعب المصرى الأبى، أن يثبت للعالم كله أن ما حدث ليس انقلابا، وأن من خرجوا فى 30 يونيو سيخرجون، بل أكثر منهم فى 26 يوليو ضد الإرهاب.