أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نائب رئيس الدلتا للسياحة: مشاركة الملايين أمس دليل الثقة بـ"السيسى"

Google+ Print
نائب رئيس الدلتا للسياحة: مشاركة الملايين أمس دليل الثقة بـ"السيسى" نائب رئيس الدلتا للسياحة: مشاركة الملايين أمس دليل الثقة بـ"السيسى"

أكد أشرف السعيد صحصاح، نائب رئيس غرفة الدلتا للسياحة، عضو الاتحاد العام، أن غرفة الدلتا فوضت الفريق أول عبدالفتاح السيسى فى حربه على الإرهاب.

وأضاف صحصاح، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن استجابة الملايين للسيسى دليل على ثقة الشعب به، ودليل على ثقة السيسى بشعب لأن من خرج بالأمس أعاد للأذهان ثورة 30 يونيو بل أن الأعداد زادت عن الأعداد التى كانت فى 30 يونيو.

وأشار، إلى أن السيسى قائد ذكى هو يعلم أنه لا يحتاج لتفويض، ولكنه أراد من ندائه للشعب المصرى الأبى، أن يثبت للعالم كله أن ما حدث ليس انقلابا، وأن من خرجوا فى 30 يونيو سيخرجون، بل أكثر منهم فى 26 يوليو ضد الإرهاب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط