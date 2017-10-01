إنقاذ 4 أشخاص من الموت خنقا داخل مصعد مستشفى البدرشين

كتب - محمد شعبان:

نجح رجال الإنقاذ البري بالجيزة في إنقاذ 4 أشخاص من الموت خنقا داخل مصعد بمستشفى البدرشين المركزي.

تلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بحدوث عطل بمصعد المستشفى وبداخله 4 أشخاص.

انتقل رجال الإنقاذ البري برئاسة اللواء هاني سعيد، مدير الحماية المدنية، والعميد خالد فهمي، مأمور قسم البدرشين، إلى محل البلاغ.

وكشفت معاينة العقيد علي عبد الرحمن، مفتش مباحث البدرشين والعياط، أنه أثناء استقلال 4 أشخاص (مرضى - زائرين) المصعد، حدث عطلا بين الطابقين الأول والثاني، مما أدى إلى توقفه واحتجازهم داخله.

وتم سحب المصعد وفتح الأبواب وإخراج مستقليه دون إصابات، وحُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

