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رئيس إقليم كتالونيا يتهم الشرطة الإسبانية بإطلاق رصاص مطاطي على الناخبين

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مصراوي Masrawy

رئيس إقليم كتالونيا يتهم الشرطة الإسبانية بإطلاق رصاص مطاطي على الناخبين

12:03 م الأحد 01 أكتوبر 2017

رئيس إقليم كتالونيا يتهم الشرطة الإسبانية بإطلاق رصاص مطاطي على الناخبين

رئيس إقليم كتالونيا كارلوس بوجديمون

برشلونة- (د ب أ):
اتهم رئيس إقليم كتالونيا كارلوس بوجديمون الشرطة الإسبانية بإطلاق رصاص مطاطي على الناخبين الذين يحاولون الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء حول الاستقلال عن إسبانيا .

وقال بوجديمون إن الشرطة الإسبانية ترد على "صناديق الاقتراع وأوراق الاقتراع والمدارس" باستخدام "الهراوات والرصاص المطاطي"، في نموذج "للأفعال غير المبررة وغير القابلة للتبرير".

يشار إلى أن حكومة كتالونيا قد نظمت الاستفتاء رغم أن المحكمة الدستورية الإسبانية قد قضت بحظره، وتعهدت الإسبانية ببذل كل جهد ممكن لمنع إجراء الاستفتاء.

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مصراوي Masrawy

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