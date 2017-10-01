عمدة برشلونة تطالب رئيس الوزراء بالاستقالة

كتبت- هدى الشيمي:

طالبت ادا كولاو عمدة برشلونة رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي بالاستقالة من منصبه، ودعت الشرطة إلى التوقف عن استخدام العنف ضد المشاركين في استفتاء انفصال كتالونيا عن إسبانيا، الذي يجري اليوم، الأحد.

وكتبت كولاو على حسابها على تويتر: "تصرفات الشرطة تجاه المواطنين السلميين يجب أن تتوقف فورا. على الجميع أن يطالب باستقالة راخوي، اليوم، في كتالونيا وفي جميع أنحاء البلاد".

وأدانت المسؤولة الإسبانية عنف الشرطة تجاه المواطنين، فكتبت في تغريدة منذ قليل: "رئيس الحكومة الجبانة ملأ مدينتنا بالشرطة.. برشلونة، مدينة السلام،ليست خائفة".

وكانت كولاو قد أعلنت في منتصف سبتمبر الماضي، أن التصويت على الاستفتاء سيجري حتما في موعده. وقالت في تغريدة: "سنفي بوعودنا.. وسيصبح من الممكن التصويت ببرشلونة يوم 1 أكتوبر، دون المساس بعمل بالمؤسسات والعاملين لدى الدولة".

وبدأ مئات الكتالونيين التجمع صباح اليوم، الأحد، أمام مراكز الاقتراع في برشلونة ومدن أخرى في المنطقة للمشاركة في الاستفتاء حول الاستقلال الذي منعته السلطات الإسبانية، كما ذكر صحافيون من وكالة فرانس برس.