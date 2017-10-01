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سلاح الجو السوري يدمر مواقع لـ"داعش" بدير الزور

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مصراوي Masrawy

سلاح الجو السوري يدمر مواقع لـ"داعش" بدير الزور

11:49 ص الأحد 01 أكتوبر 2017

دمشق- أ ش أ:
دمر الطيران الحربي السوري اليوم، الأحد، مواقع محصنة وآليات لتنظيم "داعش" الإرهابي وذلك خلال العمليات العسكرية المتواصلة لاجتثاث التنظيم من ريف دير الزور.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري سوري قوله، إن سلاح الجو في الجيش العربي السوري شن خلال الساعات الماضية غارات مكثفة على مقرات ومحاور تحرك لإرهابيي تنظيم "داعش" في قرية البوليل ومدينة الموحسن بالريف الشرقي.

ولفت المصدر إلى أن الغارات أدت إلى "القضاء على عشرات الإرهابيين وتدمير عربات مدرعة وسيارات مزودة برشاشات متنوعة ومقرات وتحصينات ومرابض مدفعية وهاون". مُشيرًا إلى أن الطيران الحربي السوري وجه ضربات مركزة على تجمعات وخطوط إمداد لإرهابيي تنظيم “داعش” في قرى العكش وأبو حنايا ورسم العبد وجنوب شرق بلدة عقيربات بريف سلمية الشرقي.

وأشار المصدر إلى أن الضربات الجوية أصابت أهدافها بدقة وأسفرت عن "إيقاع خسائر بالأفراد والعتاد في صفوف التنظيم الإرهابي وتدمير عدة عربات مدرعة وسيارات مزودة برشاشات متنوعة ومرابض مدفعية وهاون".

في سياق متصل، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، الأحد،، بسقوط عدة قتلى من مسلحي "داعش" الإرهابي خلال اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية في ريفي دير الزور الشمالي والشمالي الغربي.

وأوضح المرصد - وفقا لقناة "سكاي نيوز" - أن قوات سوريا الديمقراطية تتقدم في إطار عملية قوات "عاصفة الجزيرة" وبدعم من قوات أمريكية خاصة، إضافة إلى غطاء جوي من التحالف الدولي المدعوم أمريكيا، مُشيرًا إلى سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على بلدة سور في ريف دير الزور وبدأت بعملية تمشيط من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي فيها.

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