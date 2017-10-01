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وزير الخارجية الإيراني يتوجه غدا إلى سلطنة عمان

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مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الإيراني يتوجه غدا إلى سلطنة عمان

11:45 ص الأحد 01 أكتوبر 2017

وزير الخارجية الإيراني يتوجه غدا إلى سلطنة عمان

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

طهران (د ب أ)

يتوجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف غدا الاثنين إلى العاصمة العمانية مسقط.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية اليوم الأحد بأن ظريف سيلتقي خلال الزيارة، التي تستمر يوما واحدا، كبار المسؤولين في سلطنة عمان ليبحث معهم آخر التطورات الإقليمية، لاسيما في العراق وسورية واليمن.

كما سيبحث ظريف خلال هذه الزيارة سبل تعزيز التعاون بين البلدين والتعاون في مجالات الطاقة ونقل الغاز إلى سلطنة عمان والهند.

تجدر الإشارة إلى أن سلطنة عمان، التي تجمعها علاقات قوية مع إيران، سبق أن استضافت العديد من المحادثات المتعلقة بالأزمة اليمنية.

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