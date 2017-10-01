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الصحة العالمية: مقتل 20 شخصا وإصابة 84 جراء تفشي الطاعون بمدغشقر

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مصراوي Masrawy

الصحة العالمية: مقتل 20 شخصا وإصابة 84 جراء تفشي الطاعون بمدغشقر

11:43 ص الأحد 01 أكتوبر 2017

الصحة العالمية: مقتل 20 شخصا وإصابة 84 جراء تفشي الطاعون بمدغشقر

المنظمة تخشى احتمال تفاقم المرض

جنيف- أ ش أ:
أعلنت منظمة الصحة العالمية مقتل 20 شخصا وإصابة 84 آخرين جراء تفشي مرض الطاعون في مدغشقر.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق جاساريفيتش ، في تصريح أوردته قناة "سكاي نيوز" اليوم الأحد، إن "من بين المناطق المنكوبة العاصمة تناناريف ومدينتا ماجنكا وتواماسينا الساحليتين"، مُشيرًا إلى أن نحو نصف الحالات المعروفة، والتي يبلغ عددها 104 حالات مصابة بالتهاب رئوي.

وأوضح أن المنظمة تخشى احتمال تفاقم المرض الذى يستوطن فى مدغشقر، حيث أن موسمه قد بدأ ويستمر حتى أبريل المقبل، وفي المتوسط يتم الإبلاغ عن 400 إصابة سنويا.

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