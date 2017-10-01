وزير الزراعة يضع حجر الأساس لحديقة الحيوان بالوادي الجديد
وزير الزراعة يضع حجر الأساس لحديقة الحيوان بالوادي الجديد
11:56 ص الأحد 01 أكتوبر 2017
وضع حجر الأساس لحديقة الحيوان بالوادي الجديد
كتب-أحمد مسعد:
وضع الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد الزملوط، حجر الأساس لإنشاء حديقة الحيوان الوادي الجديد، على طريق الخارجة أسيوط.
وقال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم إعداد خطة لتطوير وتنسيق حدائق الحيوان بالجيزة والمحافظات لإعادة وجهها الحضاري كمناطق جذب للسياحة الداخلية والخارجية، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية.
وأكد البنا، الأحد، أنه سيتم دعم الحديقة بعدد من الحيوانات من حديقة الحيوان المركزية بالجيزة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وخاصة بالحيوانات التي تتعايش في البيئة الصحراوية، فضلا عن الحيوانات الجاذبة للأطفال، حيث من المقرر إنشاء منطقة ترفيهية تثقيفية خاصة بالأطفال.
وأشار وزير الزراعة، إلى أهمية هذه الخطوة لتكون متنفسا لأبناء المحافظة، بحيث يمكن تنظيم رحلات للتلاميذ وطلاب الجامعات من المناطق والمحافظات القريبة من الوادي الجديد.
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