الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة غدًا.. والعظمى بالقاهرة 33

كتبت- مادي غيث:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا تدريجيًا فى درجات الحرارة، غدًا الاثنين، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد تكون متكاثرة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد ووسط سيناء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه مابين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى- العظمى

القاهرة 24 33

وسط الدلتا 23 33

الإسكندرية 22 27

بلطيم 23 28

مطروح 22 27

السلوم 20 25

سيوة 19 32

بورسعيد 25 28

دمياط 24 28

العريش 17 32

رفح 17 31

الإسماعيلية 22 34

السويس 22 34

رأس سدر 24 33

نخل 14 35

نويبع 27 35

طابا 18 33

كاترين 18 28

الطور 24 34

شرم الشيخ 27 35

الغردقة 26 38

مرسى علم 28 33

الفيوم 25 34

بنى سويف 25 34

المنيا 21 33

أسيوط 21 33

سوهاج 23 34

قنا 24 36

الأقصر 24 39

أسوان 24 39

أبوسمبل 23 37

الوادى الجديد 23 37

شلاتين 25 37

ابو رماد 24 35

راس حدربة 23 34

حلايب 23 33