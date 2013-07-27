اليوم.. وزير التنمية المحلية يتلقى تقارير الجهات الحكومية لحركة المحافظين

يتلقى اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، عددا من التقارير من بعض الجهات الحكومية والسيادية والسير الذاتية، الخاصة بعدد من المرشحين لتولى حقائب المحافظين الجديد.

كما يلتقى لبيب بعض الشخصيات من هذه الجهات بمقر مكتبه فى لقاء مغلق للتشاور، والاطلاع على السير الذاتية للمرشحين، لتولى حقائب المحافظين الجدد وذلك عقب تكليفه بذلك من قبل الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء.

كشفت مصادر وزارية عن قيام لبيب باستكمال الاطلاع على السير الذاتية للمرشحين، واستمرار مشاوراته مع الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت المصادر أن هناك ترشيحات من ثلاث جهات فى الدولة إحداهما سيادية وأخرى أمنية والثالثة تتمثل فى وزارة التنمية المحلية نيابة عن مجلس الوزراء.

ومن المنتظر أن تضم حركة المحافظين المرتقبة، 18 محافظا بعد إنهاء أعمالهم منذ 30 يونيو الماضى فى وقت يعمل فقط 9 محافظين من إجمالى 27 محافظا، حيث تقدم 18 محافظا باستقالتهم من بينهم 16 لم يعودوا للعمل واثنين فقط هما القاهرة والجيزة يقومان بتسيير الأعمال، لحين البت فى أمرهما ضمن الحركة الجديدة سواء بالتجديد أو بقبول استقالاتهم.