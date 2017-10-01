وزير الزراعة يتفقد مزرعة نموذجية للنخيل بمركز الداخلة بالوادي الجديد

كتب- أحمد مسعد:

تفقد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أحد المزارع النموذجية بقرية الموهوب في مركز الداخلة، والمنزرعة بأصناف مختلفة من النخيل السعودي والعالمي، حيث تبلغ مساحتها حوالي 180 فدان.

وأشاد البنا، وفقًا للبيان الصادر، اليوم الأحد، بجهود العاملين بالمزرعة وحرصهم على زيادة الإنتاجية وجودتها، فضلًا عن استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، لافتًا إلى أن الوزارة تصدر شهرياً نشرة بالتوصيات الفنية للمزارعين لتطبيقها على المحاصيل المختلفة ومنها النخيل، للنهوض بزراعته وتحسين إنتاجيته.

وأكد البنا، خلال الجولة التفقدية، أهمية استخدام أنظمة الري الحديثة والمطورة في الزراعة، لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الري، حيث تعتمد تلك المزرعة على الري الحديث المتطور، كذلك تتعدد الأصناف المنزرعة بها، مثل: "أصناف البرحى، المجدول، العنبرة، العجوة، الونانة، الصقعي، الخصري، نبتة السلطان، نبتة علي، الخلاص، برني العيص".

ووضع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ الوادي الجديد، ضمن فعاليات مهرجان النخلة الكريمة الذي تنظمه الوزارة والمحافظة، حجر أساس مركز تدريب النخالين بمدينة موط، والمقرر إنشاؤه على مساحة فدان ونصف بتكلفة مبدئية بلغت 10 مليون جنيه.

وأكد الوزير، أن ذلك المركز سيتم من خلاله تدريب المزارعين والمهتمين بزراعة النخيل في المحافظة على عمليات الزراعة ومقاومة الآفات وآليات الاستفادة من جميع مكونات النخلة ليخدم بذلك جميع أبناء المحافظة بمراكزها المحافظة، كذلك سيساهم في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة في هذا المجال، فضلًا عن مساهمته في تطوير صناعة التمور بالوادي الجديد ومصر.

كما وضعا حجر الأساس لأحد المصانع الاستثمارية بمركز الداخلة لتصنيع وتعبئة وتغليف التمور، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 60 مليون جنيه تشمل الأصول الثابتة وأجور العمالة والمنشآت والخامات والمعدات والطاقة والمرافق بالمصنع.

ومن المقرر أن يقام المصنع على مساحة إجمالية 1900 م۲ منها مساحة 1200 م۲على طابقين، كما يوفر 25 فرصة عمل دائمة، وما لا يقل عن 100 فرصة عمل موسمية، كما يشمل ثلاجة مجهزة لحفظ التمور وعدد وصالتين للتصنيع.