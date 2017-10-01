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بالصور.. رئيس جامعة المنوفية يتفقد كليتي التجارة والحقوق لمتابعة انتظام الدراسة

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مصراوي Masrawy

بالصور.. رئيس جامعة المنوفية يتفقد كليتي التجارة والحقوق لمتابعة انتظام الدراسة

12:02 م الأحد 01 أكتوبر 2017

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المنوفية - مروة فاضل:

تفقد اليوم الأحد، الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية، مجمع الكليات النظرية لمتابعة سير العملية التعليمية وتفقد كليتي الحقوق والتجارة، واستقبله الدكتور أبو الخير عطية عميد كلية الحقوق، والدكتور شوقي الصباغ عميد كلية التجارة.

وتفقد رئيس الجامعة مدرجات الكليتين، ومعاملها ومتابعة المحاضرات والاطمئنان على سير الدراسة، وانتظامها والتحدث مع الطلاب ومناقشة مشكلاتهم ومطالبهم.

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