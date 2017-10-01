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بسبب خلافات مالية.. اتهام ثلاثة بقتل صديقهم في الدقهلية

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مصراوي Masrawy

بسبب خلافات مالية.. اتهام ثلاثة بقتل صديقهم في الدقهلية

11:59 ص الأحد 01 أكتوبر 2017

بسبب خلافات مالية.. اتهام ثلاثة بقتل صديقهم في الدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

لقي عامل مصرعه في قرية بساط كريم الدين، التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، مصرعه على أيدي ثلاثة بسبب خلافات مالية بينهم.

وتلقى اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من مركز شرطة شربين يفيد بوصول إشارة من مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوفاة "إسلام .م .ع" 29 عامًا، عامل ومقيم قرية بساط كريم الدين، نتيجة إصابته بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وانتقل ضباط مباحث مركز شربين بقيادة الرائد محمد حسن الأرضي، رئيس المباحث، لمكان البلاغ وبسؤال شقيقه اتهم كلًا من "إسلام .ع .د"، و"أحمد. ا.ح"، و"محمود. أ. ف"، ويقيمون بذات القرية بالاعتداء على شقيقه بالضرب بالأيدي والعصي والسلاح الأبيض "مطواة " بحيازة الأول لوجود خلافات مالية بينهم.

وبتقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم الأول وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الثاني والثالث لذات الخلافات، وأضاف: "بتخلصه من السلاح الأبيض بإلقائه بأحد المصارف المائية".

وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وسرعة ضبط المتهمين الثاني والثالث، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17680 لسنة 2017 جنح المركز، والعرض على النيابة العامة وتعيين الخدمات الأمنية لملاحظة الحالة بالقرية.

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