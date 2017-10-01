أخبار عاجلة

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

القبض على بائعين حاولا خطف تلميذة لمساومة أسرتها ببني سويف

Google+ Print

مصراوي Masrawy

القبض على بائعين حاولا خطف تلميذة لمساومة أسرتها ببني سويف

11:53 ص الأحد 01 أكتوبر 2017

القبض على بائعين حاولا خطف تلميذة لمساومة أسرتها ببني سويف

أرشيفية

بني سويف ــ أحمد كامل:

ضبط عدد من الأهالي بالتعاون مع رجال الشرطة، اليوم الأحد، بائعين متجولين، أثناء محاولتهما خطف تلميذة من أمام مدرسة خاصة بمدينة بني سويف، لمساومة أسرتها على مبلغ مالي مقابل إعادتها.

وتلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء ممدوح أبوزيد مدير البحث الجنائي، يفيد بمحاولة بائعين متجولين من خطف "ح. م. ح" 10 سنوات، تلميذة بالصف الرابع الابتدائي من أمام أحد المدارس الخاصة بمدينة بني سويف، إلا أنها رفضت الذهاب معهما، وتمكن المارة من ضبط أحدهم ويدعى "ك. ح. ك" 14 عامًا، بائع متجول، وضبطت الشرطة الثاني ويدعى "هـ. ن. ق" 15 عامًا.

وتبين من التحريات التي قادها المقدم محمد إبراهيم رئيس مباحث بندر بني سويف، واعتراف المتهمان أنهما لجئا إلى خطف الطالبة بحجة توصيلها إلى المنزل ومحاولة خطفها ومساومة والدها على دفع 100 ألف جنيه.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • القبض على فلاح بحيازته 13 كيلو بانجو ببني سويف

    أخبار

  • لانتحاله صفة ضابط جيش.. ضبط "حلاق" توسط لأحد أقاربه داخل نقطة شرطة

    أخبار

  • السجن عامًا لـ 10 شرطيين وبراءة 13 آخرين في التعدي على مدير أمن المنيا

    أخبار

  • حبس شخصين متهمين بحيازتة أسلحة وذخيرة بالمنيا

    أخبار

إعلان

eeab3b5c01.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور