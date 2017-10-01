القبض على بائعين حاولا خطف تلميذة لمساومة أسرتها ببني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

ضبط عدد من الأهالي بالتعاون مع رجال الشرطة، اليوم الأحد، بائعين متجولين، أثناء محاولتهما خطف تلميذة من أمام مدرسة خاصة بمدينة بني سويف، لمساومة أسرتها على مبلغ مالي مقابل إعادتها.

وتلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء ممدوح أبوزيد مدير البحث الجنائي، يفيد بمحاولة بائعين متجولين من خطف "ح. م. ح" 10 سنوات، تلميذة بالصف الرابع الابتدائي من أمام أحد المدارس الخاصة بمدينة بني سويف، إلا أنها رفضت الذهاب معهما، وتمكن المارة من ضبط أحدهم ويدعى "ك. ح. ك" 14 عامًا، بائع متجول، وضبطت الشرطة الثاني ويدعى "هـ. ن. ق" 15 عامًا.

وتبين من التحريات التي قادها المقدم محمد إبراهيم رئيس مباحث بندر بني سويف، واعتراف المتهمان أنهما لجئا إلى خطف الطالبة بحجة توصيلها إلى المنزل ومحاولة خطفها ومساومة والدها على دفع 100 ألف جنيه.