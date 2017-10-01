أخبار عاجلة

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور - الوادي الجديد تنفذ أطول سلسلة تمور في العالم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور - الوادي الجديد تنفذ أطول سلسلة تمور في العالم

11:48 ص الأحد 01 أكتوبر 2017

  • عرض 8 صورة

    e91c415e03.jpg

  • عرض 8 صورة

    aaa523b288.jpg

  • عرض 8 صورة

    d328320992.jpg

  • عرض 8 صورة

    ec0722399a.jpg

  • عرض 8 صورة

    0c9fbcdef1.jpg

  • عرض 8 صورة

    61b2d11576.jpg

  • عرض 8 صورة

    9476a1e9aa.jpg

  • عرض 8 صورة

    2a9802cc01.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. رئيس جامعة المنوفية يتفقد كليتي التجارة والحقوق لمتابعة انتظام الدراسة

الألبوم التالى

بالصور.. رئيس جامعة المنوفية يتفقد كليتي التجارة والحقوق لمتابعة انتظام

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

نفذت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، أطول سلسلة تمور بطول 5 كيلو متر على طريق "الخارجة – باريس" قبل مقر نادي الهجن بقرية بغداد بمركز باريس.

وقال محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، إن السلسلة جاءت تنفيذًا لمبادرة أحد الشباب من أبناء مركز الداخلة لتنفيذ أطول سلسلة تمور لدخول موسوعة "جينس للأرقام القياسية" ضمن برنامج احتفال المحافظة بعيدها القومي، بمشاركة مجموعة من الشباب الواعد والتعاون مع كلية الزراعة ومنتجي ومزارعي البلح بالمحافظة.

وأشار محافظ الوادي الجديد، إلى أن تلك السلسلة طولها 5 كيلو متر ولأول مرة على يتم تنفيذها على أرض المحافظة، ويأمل المشاركون بها الدخول بموسوعة "جينس" القياسية لأطول سلسلة تمور من المحصول القومي للمحافظة ألا وهو البلح.

وتحتفل محافظة الوادي الجديد، بعيدها القومي في الثالث من أكتوبر من كل عام، في ذكرى وصول أولى قوافل التعمير من سلاح المهندسين لواحة الخارجة عام 1959 تنفيذًا لقرار الزعيم جمال عبدالناصر بإقامة وادي جديد موازي لوادي النيل.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير الزراعة يضع حجر أساس حديقة حيوان بالوادي الجديد

    أخبار

  • بالصور.. "عبد العاطي" و"البنا" يزرعان نخلة بمدرسة ابتدائية بالوادي

    أخبار

  • وزير الري: ملتزمون بحظر زراعة الأرز بالوادي الجديد

    أخبار

  • الوادي الجديد تستقبل التماسات غير المقبولين في المدينة الجامعية بأسيوط

    أخبار

إعلان

20b943e926.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور