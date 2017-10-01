بالصور - الوادي الجديد تنفذ أطول سلسلة تمور في العالم

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

نفذت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، أطول سلسلة تمور بطول 5 كيلو متر على طريق "الخارجة – باريس" قبل مقر نادي الهجن بقرية بغداد بمركز باريس.

وقال محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، إن السلسلة جاءت تنفيذًا لمبادرة أحد الشباب من أبناء مركز الداخلة لتنفيذ أطول سلسلة تمور لدخول موسوعة "جينس للأرقام القياسية" ضمن برنامج احتفال المحافظة بعيدها القومي، بمشاركة مجموعة من الشباب الواعد والتعاون مع كلية الزراعة ومنتجي ومزارعي البلح بالمحافظة.

وأشار محافظ الوادي الجديد، إلى أن تلك السلسلة طولها 5 كيلو متر ولأول مرة على يتم تنفيذها على أرض المحافظة، ويأمل المشاركون بها الدخول بموسوعة "جينس" القياسية لأطول سلسلة تمور من المحصول القومي للمحافظة ألا وهو البلح.

وتحتفل محافظة الوادي الجديد، بعيدها القومي في الثالث من أكتوبر من كل عام، في ذكرى وصول أولى قوافل التعمير من سلاح المهندسين لواحة الخارجة عام 1959 تنفيذًا لقرار الزعيم جمال عبدالناصر بإقامة وادي جديد موازي لوادي النيل.