مصرع موجه بإدارة ميت غمر الأزهرية في الدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

لقي موجه، بإدارة ميت غمر الأزهرية، مصرعه، إثر سقوطه من على سلم الإدارة أثناء مباشرة عمله بميت غمر.

وتلقى اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من قسم شرطة ميت غمر، يفيد بورود إشارة من مستشفى المنصورة العام بوفاة "فوزي. أ. س" 56 عامًا، موجه بإدارة ميت غمر الأزهرية، ومقيم قرية " كفر عوض " بمركز أجا إثر إصابته باشتباه نزيف داخلي في المخ وكسر بالفقرات.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وبسؤال نجله، قرر بأنه أثناء تواجد والده بعمله بإدارة ميت غمر الأزهرية، إنزلقت قدماه أثناء نزوله من سلم الإدارة، ما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وقال تقرير مفتش الصحة، إن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف داخلي بالمخ ولاتوجد شبهة جنائية.

وجرى تكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وتحرر المحضر رقم 3607 لسنة 2017 إداري القسم، والعرض على النيابة العامة.