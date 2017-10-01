مقتل عامل في مشاجرة بين أبناء عمومة بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

قتل عامل، اليوم الأحد، في مشاجرة بين أبناء عمومة بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، بسبب خلافات عائلية.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، إخطارًا من مركز شرطة البلينا بوجود مشاجرة بناحية يعقوب دائرة المركز.

تبين حدوث مشاجرة بين كل من رفاعي عبدالمنصف أحمد 25 عاماً عامل "جثة هامدة" متأثرًا بإصابته بجرح طعني نافذ بالبطن وخروج الأحشاء "طرف أول" وبين "تهامي عبدالودود محمد" 60 عامًا مزارع مصابا بجرح طعني بالكتف الأيسر "طرف ثان"، الطرفان يقيمان بذات الناحية وأبناء عمومة.

بسؤال شقيق المتوفى عبداللطيف عبدالمنصف أحمد، 22 عاماً حاصل على دبلوم تجارة، اتهم الطرف الثاني بالتعدي على شقيقه بالضرب بسلاح أبيض مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته بسبب الخلافات العائلية.

تم نقل الجثة للمستشفى المركزي، وضبط المتهم والأداة المستخدمة "مطواة"، حُرر عن ذلك المحضر رقم 5933 إداري المركز لسنة 2017.