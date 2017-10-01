أخبار عاجلة

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مقتل عامل في مشاجرة بين أبناء عمومة بسوهاج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مقتل عامل في مشاجرة بين أبناء عمومة بسوهاج

11:42 ص الأحد 01 أكتوبر 2017

مقتل عامل في مشاجرة بين أبناء عمومة بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

قتل عامل، اليوم الأحد، في مشاجرة بين أبناء عمومة بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، بسبب خلافات عائلية.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، إخطارًا من مركز شرطة البلينا بوجود مشاجرة بناحية يعقوب دائرة المركز.

تبين حدوث مشاجرة بين كل من رفاعي عبدالمنصف أحمد 25 عاماً عامل "جثة هامدة" متأثرًا بإصابته بجرح طعني نافذ بالبطن وخروج الأحشاء "طرف أول" وبين "تهامي عبدالودود محمد" 60 عامًا مزارع مصابا بجرح طعني بالكتف الأيسر "طرف ثان"، الطرفان يقيمان بذات الناحية وأبناء عمومة.

بسؤال شقيق المتوفى عبداللطيف عبدالمنصف أحمد، 22 عاماً حاصل على دبلوم تجارة، اتهم الطرف الثاني بالتعدي على شقيقه بالضرب بسلاح أبيض مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته بسبب الخلافات العائلية.

تم نقل الجثة للمستشفى المركزي، وضبط المتهم والأداة المستخدمة "مطواة"، حُرر عن ذلك المحضر رقم 5933 إداري المركز لسنة 2017.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • القبض على شخصين بحيازتهما 59 طربة حشيش بسوهاج

    أخبار

  • ضبط 647 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية بسوهاج

    أخبار

  • مقتل عامل في تجدد خصومة ثأرية بسوهاج

    أخبار

  • إصابة 3 أشخاص واحتراق سيارة في مشاجرة بين عائلتين بكفر الشيخ

    أخبار

إعلان

ce5a14cc72.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور