«كابوريا» يكشف موقفه من عدم مشاركته في مباريات الزمالك

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كتب - كريم قماح

أكد أحمد كابوريا، لاعب الزمالك، على تقبله لقرار الجهاز الفني بشأن عدم الدفع به في المباريات الماضية، مشيرًا إلى أنه «سيجتهد ويفعل ما بوسعه داخل المستطيل الأخضر لكسب ثقة الجهاز الفني والعودة للتشكيلة الأساسية من جديد».

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وأضاف «كابوريا»، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن الزمالك يقدم أداء جيدًا تحت القيادة الفنية لنيبوشا، وأنه قادر على المنافسة وحصد البطولات لامتلاكة مجموعة لاعبين مميزة والأداء فى تطور مستمر.

يذكر أن الجهاز الفني للزمالك بقيادة المونتينيجري نيبوشا، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ثلاثة أيام بعد التعادل مع إنبي أمس الأول على أن يدخل الفريق معسكر مغلق لمدة 6 أيام الأربعاء المقبل بالتجمع الخامس، استعداداً لمباراة طنطا المقرر لها 13 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.