أخبار عاجلة

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

«كابوريا» يكشف موقفه من عدم مشاركته في مباريات الزمالك

Google+ Print
«كابوريا» يكشف موقفه من عدم مشاركته في مباريات الزمالك «كابوريا» يكشف موقفه من عدم مشاركته في مباريات الزمالك

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب - كريم قماح

أكد أحمد كابوريا، لاعب ، على تقبله لقرار الجهاز الفني بشأن عدم الدفع به في المباريات الماضية، مشيرًا إلى أنه «سيجتهد ويفعل ما بوسعه داخل المستطيل الأخضر لكسب ثقة الجهاز الفني والعودة للتشكيلة الأساسية من جديد».

شاهد أيضا

وأضاف «كابوريا»، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن الزمالك يقدم أداء جيدًا تحت القيادة الفنية لنيبوشا، وأنه قادر على المنافسة وحصد البطولات لامتلاكة مجموعة لاعبين مميزة والأداء فى تطور مستمر.

يذكر أن الجهاز الفني للزمالك بقيادة المونتينيجري نيبوشا، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ثلاثة أيام بعد التعادل مع إنبي أمس الأول على أن يدخل الفريق معسكر مغلق لمدة 6 أيام الأربعاء المقبل بالتجمع الخامس، استعداداً لمباراة طنطا المقرر لها 13 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون

مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون

يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية

يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية

مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء

مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء

رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري

رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري