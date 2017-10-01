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«حقيقة التفاوض مع مهاجم النجم الساحلي وأزمة فتحي».. أحمد مرتضى يتحدث

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«حقيقة التفاوض مع مهاجم النجم الساحلي وأزمة فتحي».. أحمد مرتضى يتحدث «حقيقة التفاوض مع مهاجم النجم الساحلي وأزمة فتحي».. أحمد مرتضى يتحدث

التحرير

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ملخص

أزمة مصطفى فتحي..

كتب- كريم قماح:

تحدث أحمد ، عضو مجلس إدارة نادي ، عن أنباء مفاوضات ناديه مع عمرو مرعي، مهاجم نادي النجم الساحلي التونسي، وإسلام طارق حارس مرمى نادي طنطا. 

وقال في تصريحات إذاعية اليوم الأحد: "من المبكر الحديث عن صفقات النادي في الموسم الجديد، ولا نفكر في هذا الأمر الآن.. النادي لا يزال في مرحلة متابعة بعض اللاعبين ونتابع 50 لاعبًا في الدوري المصري، ونسعى إلى ضم أفضل العناصر في الفترة المقبلة».

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وأضاف أحمد مرتضى: «في حالة التجديد لأحمد الشناوي، فالزمالك يملك أربعة حراس على أعلى مستوى، ولن نضم حراس جدد في الفترة المقبلة».

وعن أزمة تمديد عقد مصطفى فتحي، قال إنه لا يعلم سر تهرب مصطفى فتحي من الزمالك، ولكنه "راجع راجع" في نهاية الموسم حسب تعبيره.

وأشار أحمد مرتضى، إلى انه لا يخشى من رحيل مصطفى فتحي إلى النادي الأهلي، قائلا: «اللي عاوز يروح الأهلي يروح، الزمالك لا يقف على لاعب».

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التحرير

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