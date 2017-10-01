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دعوة للتفاؤل.. ماذا يفعل الأهلي عندما يلعب مباراة إفريقيا يوم 1 أكتوبر؟

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دعوة للتفاؤل.. ماذا يفعل الأهلي عندما يلعب مباراة إفريقيا يوم 1 أكتوبر؟ دعوة للتفاؤل.. ماذا يفعل الأهلي عندما يلعب مباراة إفريقيا يوم 1 أكتوبر؟

التحرير

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يلتقي اليوم الأحد، الأهلي بنظيره النجم الساحلي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب سوسة في تمام الساعة 7:30.

ويبحث الأهلي عن الخروج بنتيجة إيجابية من مباراة اليوم تساعده في لقاء الإياب بحثًا عن الوصول إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب التاسع في البطولة الإفريقية الغائبة عن خزائنه منذ أخر تتويج في عام 2013 على حساب أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.

ومنذ العمل بالاسم الجديد لدوري أبطال إفريقيا في عام 1997 بعدما كان يطلق على البطولة اسم بطولة إفريقيا للأندية البطلة، خاض الأهلي من قبل مباراة واحدة فقط يوم 1 أكتوبر.

وللمصادفة، أتت تلك المواجهة أيضًا في ذهاب نصف نهائي البطولة وذلك في عام 2006 عندما تواجه الأهلي مع أسيك الإيفواري على ملعب القاهرة.

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وتمكن المارد الأحمر في تلك المواجهة من الفوز بثنائية نظيفة، بتوقيع محمد أبو تريكة وعماد متعب.

وفي لقاء الإياب الذي أُقيم في كوت ديفوار خسر الأهلي بنتيجة (2-1) ليحجز الشايطن الحمر مقعدهم في المباراة النهائية حيث واجهوا الصفاقسي التونسي وتغلبوا عليه بهدف أبو تريكة الشهير في ملعب رادس.

 

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