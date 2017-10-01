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«الأتوبيس الطائر» يتفقد المدارس برئاسة وكيل تعليم كفر الشيخ

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«الأتوبيس الطائر» يتفقد المدارس برئاسة وكيل تعليم كفر الشيخ «الأتوبيس الطائر» يتفقد المدارس برئاسة وكيل تعليم كفر الشيخ

التحرير

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انطلق الأتوبيس الطائر، اليوم الأحد، لتفقد مدارس محافظة كفر الشيخ في زيارات مفاجئة برئاسة صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ترافقه لجنة مكونة من 50 من مديري العموم ورؤساء الأقسام بمديرية التربية والتعليم، وأحمد فوده المدير العام للتعليم العام، وصلاح فهمي مدير عام الشئون المالية والإدارية، ووعدد من العاملين بالإدارات.

وقال صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ: إن "هدف الأتوبيس الطائر ليس تصيد الأخطاء، ولكن للتوجيه والتقويم، وفي حالة رصد مخالفات تستحق المجازاة لن يتهاون في ذلك"، مؤكدًا أنه شكّل لجان الأتوبيس الطائر لتجوب مدارس الإدارات التعليمية، لتتفقد نحو 45 مدرسة في المرة الوحدة، ومتابعة كل ما بها سواء من متابعة معلمين وتسليم الكتب، والأمور المالية والإدارية، والنظافة، وانتظام المعلمين والطلاب، وتسجيل الغياب إلكترونيًا.

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وأضاف "عثمان" أن اللجان ستتابع الأنشطة الطلابية المتعددة، ومتابعة تنفيذ نشرة الندب لسد العجز بالمدارس، مؤكدًا أن متابعة المدارس من خلال لجان الأتوبيس الطائر كانت له نتائج إيجابية على المعلمين والطلاب، حيث حصل تعليم كفر الشيخ على المراكز الأولى بمستوى الجمهورية في الأنشطة، وكذلك حصول طلابنا على مراكز متقدمه بالثانوية العامة والتعليم الفني.

 

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التحرير

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