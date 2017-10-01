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سعفان يكشف موعد انتخابات النقابات العمالية

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سعفان يكشف موعد انتخابات النقابات العمالية سعفان يكشف موعد انتخابات النقابات العمالية

التحرير

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قال محمد سعفان وزير القوي العاملة إن إجراء الانتخابات العمالية سيتم عقب إقرار قانون التنظيمات النقابية من مجلس النواب، الذي سيعقد جلساته في دور الانعقاد التشريعى الثالث فى 4 أكتوبر الجاري، مؤكدًا أن إجراء هذه الانتخابات سوف يسهم في استقرار المناخ النقابي.

ونوه سعفان بأن مشروع القانون يتوافق مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات الدولية التي صدَّقت عليها ، وكذلك الدستور، موضحًا أن المشروع يدعم اتجاه الدول في ضرورة تولي الشباب لمهمة النهوض بالوطن.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بديوان عام الوزارة، مع قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لبحث بعض الملفات والتشريعات المتعلقة بالعمل والعمال، وضمت القيادات كلا من محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد، ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ومحمد سالم أمين الصندوق، وعبد الفتاح إبراهيم، وخالد الفقي، وخالد عيش، وعماد حمدي ، ومحمد عرابي، وحسام مصطفي نواب رئيس الاتحاد.

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ودعا الوزير جميع النقابيين من كل مواقع الاتحادات العمالية لخوض هذه الانتخابات للخروج بتنظيم نقابي منتخب وقوي من عمال مصر، لإفراز نقابات عمالية تعمل لمصلحة العمال والوطن في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر.

وأشار سعفان إلى أنه بعد صدور القانون وإجراء الانتخابات النقابية، سيتم تدريب القيادات العمالية التي سوف تفرزها هذه الانتخابات في مرحلتها الأولى باللجان النقابية بمواقع العمل المختلفة، للنهوض بالتنظيم النقابي المصري، ليتعامل مع كل المنظمات النقابية العالمية، والتعامل مع الاتفاقيات الدولية، ليكون على دراية كاملة بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي وقَّعت عليها مصر.

وأكد الوزير حرصه على التعاون دائمًا مع اتحاد نقابات عمال مصر، خاصة أنه ابن من أبنائه، ويعتز دائمًا بأن الاتحاد له فضل كبير في تكوين شخصيته النقابية، مشيرًا إلى ضرورة الانتهاء من قواعد البيانات للحركة العمالية الخاصة باللجان النقابية والنقابات العامة في أقرب وقت.

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