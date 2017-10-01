من هم أفضل اللاعبين الكتالونيين الذين مثلوا المنتخب الإسباني؟

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تجري مقاطعة كتالونيا، اليوم الأحد، استفتاء خاص حول رغبة المواطنين بالانفصال عن إسبانيا، وهو الاستفتاء الذي يثير الكثير من الجدل على مختلف الأصعدة ومنها الجانب الرياضي بكل تأكيد.

ويتساءل الكثيرون عن مصير برشلونة وباقي الأندية الكتالونية في حال انفصل الإقليم عن إسبانيا ومدى إمكانية مشاركتهم بصورة طبيعية في الدوري الإسباني.

كما يتساءل البعض الأخر عن التأثير الذي سيلحق بالمنتخب الإسباني خاصة أن جيله الذهبي الذي توج بيورو 2008 و2012 ومونديال 2010 كان قوامه الأساسي من نادي برشلونة.

وعن ذلك الأمر استعرضت صحيفة «ماركا» أبرز اللاعبين الكتالونيين الذين سبق لهم وأن مثلوا المنتخب الإسباني من قبل في السطور التالية كالأتي:

حراسة المرمى

ريكاردو زامورا (1901- 1978)

لا يعد زامورا من أفضل الحراس الكتالونيين عبر التاريخ وحسب بل ويعد من أفضل الحراس الذين مروا على تاريخ الكرة الإسبانية بشكل عام، وذلك بعد أن مثل أندية برشلونة وريال مدريد وإسبانيول.

خط الدفاع

كارليس بويول (1978)- جيرارد بيكيه (1987)- خوان كابديفيلا (1978)

تواجد الثلاثي في التشكيل الأساسي لخط دفاع المنتخب الإسباني الذي أحرز لقبوا الوحيد في كأس العالم طوال تاريخه في عام 2010 في النسخة التي أُقيمت في جنوب إفريقيا، كما حقق الثلاثي نجاحات تاريخية مع أنديتهم خاصة بيكيه وبويول مع برشلونة.

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وسط الميدان

سيرجيو بوسكيتس (1988)- بيب جوارديولا (1971)- تشافي (1980)- سيسك فابريجاس (1987)- كارلوس ريكساش (1947)

يشتهر برشلونة بكونه أفضل الأندية في العالم إنجابًا لأكثر لاعبي وسط الميدان موهبة، لذا ليس من الغريب أن نجد أفضل من مر في وسط ملعب المنتخب الإسباني خاضوا في مسيرتهم أو جزء منها على الأقل في صفوف برشلونة وتألقوا على ملعب الكامل نو.

الهجوم

راؤول تامودو (1977)- باولينيو ألكانتارا (1896- 1964)

يعد الهداف التاريخي لنادي إسبانيول راؤول تامودو أفضل المهاجمين الذين أنجبهم إقليم كتالونيا على الإطلاق، ومن جانبه يستحق ألكانتارا التواجد في القائمة وذلك بعد أن سجل 369 هدفًا في 357 مباراة مع برشلونة.

مقاعد البدلاء

لا يزال هناك الكثير من الأسماء الكتالونية التي يمكن تشكيل من خلالها مقاعد بدلاء مميزة للفريق الكتالوني من أمثال فيكتور فالديز وأنطونيو راماليتس وجوردي ألبا وسيرجي بارجوان وألبرت لوكي وسيرجيو جارسيا.