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ميلان يصطدم بروما في قمة مباريات الدوري الإيطالي

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ميلان يصطدم بروما في قمة مباريات الدوري الإيطالي ميلان يصطدم بروما في قمة مباريات الدوري الإيطالي

التحرير

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يستقبل ميلان، اليوم الأحد، في تمام الساعة السادية مساء، نظيره روما على ملعب «سان سيرو»، في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

ويحتل روما المركز الخامس برصيد 12 نقطة بينما يتواجد ميلان في المركز السادس بنفس الرصيد من النقاط، ويبحث الفريقان عن تحقيق الفوز لمواصلة ملاحقة المتصدرين يوفنتوس ونابولي اللذان يمتلكان في رصيدهما 18 نقطة.

وسيعول روما اليوم على خدمات نجمه البوسني إيدين دجيكو، الذي تمكن من تسجيل 6 أهداف في آخر 4 مباريات خاضها في الدوري الإيطالي، كما سجل هدفين في آخر مواجهة جمعت الفريقين في شهر مايو الماضي إلى جانب صناعته لهدف آخر.

كما سيعول روما أيضًا على خدمات نجم ميلان السابق ستيفان الشعراوي، الذي نجح في آخر زيارتين له لملعب السان سيرو لمواجهة ميلان في تسجيل الأهداف.

ويأمل روما في التسجيل بمباراة اليوم لمعادلة رقمه القياسي الذي حققه في موسم 2005- 2006 من خلال التسجيل في 26 مباراة متتالية في الدوري الإيطالي.

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كما حقق ذئاب العاصمة 9 انتصارات متتالية خارج ملعبهم في الدوري الإيطالي وهو رقم قياسي يبحث روما عن تعزيزه، ويملك الفريق العاصمي معدل تهديفي في تلك السلسة يصل إلى 3,2 هدف في المباراة الواحدة.

ويصطدم روما اليوم بسجل ميلان المثالي على ملعبه في الدوري هذا الموسم، حيث خاض الروسونيري 3 مباريات على سان سيرو نجح في الفوز بهم جميعًا.

وحقق روما في آخر مباراة جمعت الفريقين في الدوري على ملعب سان سيرو في شهر مايو الماضي الفوز بنتيجة 4-1، وهو أكبر انتصار حققه ذئاب العاصمة في تاريخ المواجهات بين الفريقين على السان سيرو.

وبشكل عام تواجه الفريقين في 92 مباراة سابقة على ملعب السان سيرو، نجح روما في تحقيق الفوز في 21 مباراة منها فقط.

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التحرير

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