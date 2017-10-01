نيوكاسل يتسلح بالتاريخ أمام ليفربول «صلاح» في «البريميرليج»

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يستقبل نيوكاسل اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 5:30 نظيره ليفربول على ملعب سانت جيمس بارك ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز السادس برصيد 11 نقطة، بينما يتواجد نيوكاسل في المركز الثامن برصيد 9 نقاط.

وبالنظر إلى المواجهات التاريخية بين الفريقين نجد أن نيوكاسل تمكن من الفوز في 4 مباريات وتعادل في واحدة وخسر أخرى في آخر 6 مباريات جمعته بليفربول على ملعبه.

وبشكل عام يبحث نيوكاسل عن تحقيق الفوز الثالث على ملعبه في أول 4 مباريات في الموسم للمرة الأولى منذ نحو 10 أعوام.

ولم يتعرض مدرب نيوكاسل رافا بينيتز لأي خسارة في 4 مواجهات سابقة أمام ليفربول، حيث تغلب على الريدز ذهابًا وإيابًا في دوري أبطال أوروبا رفقة فالنسيا وتعادل مع ليفربول في مبارتين عندما كان مدربًا لتشيلسي ونيوكاسل.

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وتمكن بينيتز في حقبته مع ليفربول في الفوز بـ134 نقطة في أول 74 مباراة خاضها مع الريدز في الدوري أقل بنقطة واحدة فقط عن ما جمعه كلوب من نقاط في نفس الفترة.

وعلى الجانب الأخر اهتزت شباك ليفربول بـ10 أهداف في 3 مباريات خاضها الفريق خارج ملعبه هذا الموسم، وهو أسوأ رقم دفاعي لليفربول في مستهل مشوارهم طوال تاريخ الدوري الإنجليزي.

ومع ذلك تمكن الريدز من الفوز بخمس مباريات من آخر 8 مواجهات خاضها الفريق خارج ملعبه في الدوري ولم يخسر سوى مباراة واحدة فقط كانت أمام مانشستر سيتي هذا الموسم.

وسيعول ليفربول كثيرًا على خدمات نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو الذي نجح في تسجيل 16 هدفًا من خارج منطقة الجزاء طوال مسيرته مع الريدز.

وأخيرًا، لم يخسر ليفربول آخر 23 مباراة خاضها الفريق في شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي، حيث حقق الريدز خلالها 13 انتصارًا.