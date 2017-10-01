برشلونة يبحث عن العلامة الكاملة.. والريال يسعى لأول فوز بـ«البيرنابيو»

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تستكمل اليوم الأحد، مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل برشلونة نظيره لاس بالماس على ملعب «الكامب نو» وذلك في تمام الساعة 4:15.

ويحتل برشلونة صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد لاس بالماس في المركز الـ17 برصيد 6 نقاط فقط.

وتمكن برشلونة في لقاء الفريقين الموسم الماضي على ملعب الكامب نو من الفوز بخماسية نظيفة، كما فاز برشلونة أيضًا على ملعب لاس بالماس بنتيجة 4-1.

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وفي إطار نفس الجولة يستقبل ريال مدريد السادس برصيد 11 نقطة نظيره إسبانيول الـ13 برصيد 8 نقاط، وذلك في تمام الساعة 8:45.

ويبحث ريال مدريد عن تحقيق أول فوز له هذا الموسم على ملعبه في الدوري، وذلك بعد أن تعادل مع كل من ليفانتي وفالنسيا وخسر أمام ريال بيتيس، بينما تمكن الريال من تحقيق العلامة الكاملة خارج ملعبه بالفوز في 3 مباريات.