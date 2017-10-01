غدا انخفاض في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 33

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة، غدا الإثنين، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، ويصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد ووسط سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

شاهد أيضا

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة: الصغرى العظمى

القاهرة 24 33

وسط الدلتا 23 33

الإسكندرية 22 27

بلطيم 23 28

مطروح 22 27

السلوم 20 25

سيوة 19 32

بورسعيد 25 28

دمياط 24 28

العريش 17 32

رفح 17 31

الإسماعيلية 22 34

السويس 22 34

رأس سدر 24 33

نخل 14 35

نويبع 27 35

طابا 18 33

كاترين 18 28

الطور 24 34

شرم الشيخ 27 35

الغردقة 26 38

مرسى علم 28 33

الفيوم 25 34

بني سويف 25 34

المنيا 21 33

أسيوط 21 33

سوهاج 23 34

قنا 24 36

الأقصر 24 39

أسوان 24 39

أبو سمبل 23 37

الوادي الجديد 23 37

شلاتين 25 37

أبو رماد 24 35

راس حدربة 23 34

حلايب 23 33

