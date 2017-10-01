توقف حركة القطارات بالإسماعيلية (صور)

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تسبب تعطل قطار بمحطة التل الكبير، اليوم الأحد، في توقف حركة القطارات القادمة من الزقازيق والقاهرة إلى الإسماعيلية وبورسعيد والسويس.

تلقى اللواء محمد علي حسين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمد فهمي، مساعد مدير الأمن للأمن العام، يفيد بتعطل القطار رقم 593 القادم من القاهرة في اتجاه السويس، بمحطة سكة حديد التل الكبير، بسبب وجود عطل فني بجرار القطار.

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وأصدر اللواء عماد يوسف، رئيس مركز ومدينة التل الكبير، تعليماته بسحب القطار من إمام المزلقان، وتوفير سيارات لنقل ركاب وطلاب المدارس والجامعات إلى أماكنهم.



