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تأجيل دعوى غلق قناة "الفراعين" لـ 22 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل دعوى غلق قناة "الفراعين" لـ 22 أكتوبر

11:38 ص الأحد 01 أكتوبر 2017

توفيق عكاشة

كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام" السابق أحمد النجار، التي يطالب فيها بإلغاء ترخيص قناة "الفراعين"، ووقف بثها خلال الفترة الزمنية المخصصة لبث برنامج " اليوم" الذي يقدمه توفيق عكاشة، رئيس مجلس إدارة القناة، لجلسة 22 أكتوبر الجاري.

حملت الدعوى رقم 15833 لسنة 69 ق، واختصمت وزراء الاستثمار والداخلية.

أوضحت أن القناة عرضت من خلال برنامج "مصر اليوم" بتاريخ 5 نوفمبر قبل الماضي، تقريرًا تضمن هجومًا على المؤسسة وقياداتها والعاملين بها.

وقالت إن المذيعة حياة الدرديري، مقدمة البرنامج أذاعت ما سمته "بيان الصحفيين الأحرار"، وهو عبارة عن بيان مفبرك ومصطنع وفقًا للدعوى لأنه لا توجد جهة بعينها أعلنت عن مسئوليتها بشأن إذاعته سوى قناة "الفراعين".

وأشارت الدعوى إلى أن التقرير المذاع نال من المؤسسة، ومن شخص رئيس مجلس الإدارة، من خلال عبارات تعد قذفًا في حقه دون سند.

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