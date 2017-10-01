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السجن 10سنوات لعامل "ديلفري" لاتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية بالدقي

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مصراوي Masrawy

السجن 10سنوات لعامل "ديلفري" لاتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية بالدقي

11:36 ص الأحد 01 أكتوبر 2017

أرشيفية

كتب -صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، عامل ديلفري، بالسجن 10 سنوات، ضبط وبحوزته أسلحة نارية وذخيرة بقصد الإتجار بهما في منطقة الدقي.

كانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات بعدما وجهت له تهمة حيازة أسلحة وذخيرة حية بقصد الإتجار بما بالمخالفة للقانون.

كانت الأجهزة الامنية بالجيزة قد تمكنت من القبض على المتهم "محمد حامد"، 40 سنة، عامل ديلفري في إحدى المطاعم الشهيرة، ومقيم ببولاق الدكرور، أثناء قيادته لدراجة بخارية أسفل كوبرى الدقي، عثر بحوزته على شنطة سوداء وبتفتيشها وجد بداخلها ٣ طبنجات وبندقية خرطوش وعدد ١٠٠طلقة.

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